Dopo tre settimane di stop a causa della protesta contro il caro gasolio i pescatori abruzzesi torneranno in mare per soli due giorni, ovvero il lunedì e mercoledì. Martedì i pescatori resteranno fermi in attesa della Conferenza tra Stato e Regioni.

A dirlo sono stati Francesco Calderoni, presidente delle Marinerie d’Italia e Apollinare Lazzari, presidente dell’associazione produttori pesca di Ancona dopo un confronto effettuato a Civitanova Marche tra le marinerie delle Marche, Puglia e quelle abruzzese e la presenza di circa 200 pescatori e armatori.