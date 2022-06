Via Davalos, a fuoco un tetto in legno

Nel tardo pomeriggio di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara e il tridimensionale è intervenuta in Via Davalos a Pescara per l'incendio di un tetto in legno. La squadra, giunta sul posto, ha spento l'incendio limitando i danni ad un'angolo del tetto.

Al momento dell'incendio non vi era nessuno all'interno dell'abitazione in quanto in fase di ristrutturazione da parte di una ditta edile che stava eseguendo dei lavori sul tetto, non risultano persone coinvolte, Sul posto una pattuglia della Polizia Municipale.