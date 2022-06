Alberto Colombo: "Pescara Ã¨ una piazza importante"

In attesa della conferenza stampa di presentazione, che si svolerà questa mattina alle ore 12:00 presso l'Hotel Ekk di Città Sant'Angelo insieme al presidente del Pescara Daniele Sebastiani ed il neodirettore sportivo Daniele Delli Carri, il nuovo allenatore del Pescara Alberto Colombo è arrivato ieri sera presso la stazione.

L'ex allenatore del Monopoli ha firmato con la società biancazzurra un contratto di un anno con opzione di rinnovo. Queste le sue prime parole in esclusiva alla TGR Abruzzo: "Pescara è una piazza importante, credo un passaggio fondamentale della mia carriera.

Rispetto ad altre piazze ci sarà una pressione diversa ed un altro elemento in cui mi dovrò misurare e non vedo l'ora di misurarmi saranno le pressioni interne ed esterne. So dell'importanza e della volontà del pubblico di Pescara di ritornare ad ambire a palcoscenici che più gli si addicono però la Serie C è un brutto cliente da affrontare, daremo il massimo per fare questo.

Anche da giocatore ho avuto l'opportunità di affrontare il Pescara, ho conosciuto l'Adriatico quando il Pescara era in B e viste le immagini quando era in Serie A vedendo come il pubblico era un fattore determinante. Spero si possano rivivere quei fasti."