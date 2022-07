Marina di CittÃ  Sant'Angelo: incendio presso l'area ex camping

Nella mattinata odierna un incendio di sterpaglie e alberi di pino si è sviluppato a Marina di Città Sant'Angelo nell'area ex camping, dove stanno operando due squadre dei Vigili del Fuoco di Pescara.

Una dei volontari del distaccamento di Montesilvano e due squadre di volontari della Protezione Civile, Il DOS dei Vigili del Fuoco di Pescara ha richiesto il supporto dell'elicottero DRAGO VF 52 che ha effettuato diversi lanci di acqua sull'incendio.

Sul posto si è recato anche il Funzionario di servizio dei Vigili del Fuoco per il coordinamento delle squadre a terra. Al momento l'incendio ha interessati circa 20 ettari di vegetazione è tuttora in corso ed è sotto controllo e non sono state interessate abitazioni, Nella zona sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Locale di Città Sant'Angelo.