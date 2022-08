Gli agenti della Squadra Mobile hanno fermato all'interno di un parco un ragazzo di nazionalità bulgara in possesso di un manganello della lunghezza di 50 centimetri che portava nel marsupio. Il ragazzo è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.

Nel corso dei controlli gli agenti hanno identificato anche un giovane pescarese, trovato in possesso di una dose di hashish. Immediatamente è scattata la segnalazione all' autorità amministrativa per uso personale di stupefacente.