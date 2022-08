Weekend Ferragosto: sulle spiagge abruzzesi si prevede il tutto esaurito

Per questo weekend di Ferragosto si prevede il tutto esaurito sulle spiagge abruzzesi. A dirlo è il Presidente del “Sindacato Italiano Balneari - Regione Abruzzo” Riccardo Padovano con molte iniziative che animeranno questo periodo con i Lidi in fermento impegnati nell'organizzare gli eventi.

Inoltre, per le giornate di sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 agosto è stata predisposta la seconda “Ambulanza del Mare” sul litorale di Pescara Sud, presso il Lido “Vigili del Fuoco”, ce si andrà ad aggiungere a quella già operativa nel fine settimana al “Lido del Carabiniere” sulla Riviera Nord.

Come affermato da Padovano il servizio sarà disponibile sino alle ore 20:00 attivabili in caso di necessità dal 118. Questi equipaggi integreranno la rete provinciale dell'emergenza extraospedaliera.

"Ulteriori ringraziamenti per la preziosa collaborazione e ospitalità vanno al Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise ed al Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco di Pescara ed a tutti gli Operatori delle Forze di Polizia e Soccorso in servizio in questo periodo-dice Padovano-Auspico che queste giornate trascorrano in maniera serena, che prevalga il buon senso e che ci si diverti responsabilmente. Buon Ferragosto a tutti, agli Imprenditori Balneari e al Personale dei Lidi!”