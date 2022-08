Falsifica i documenti per ottenere il permesso di soggiorno: arrestato un 22enne guineano dagli agenti dell'Ufficio Immigrazione

Un 22enne originario della Guinea è stato arrestato dagli agenti dell'Ufficio Immigrazione per aver presentato dei documenti falsi per poter ottenere il rinnovo del proprio permesso di soggiorno.

Il ragazzo si era presentato presso gli sportelli dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Pescara per presentare la domanda per il rilascio del nuovo documento. Durante gli accertamenti, gli agenti hanno notato che alcune pagine del passaporto riportavano la stampigliatura di un numero seriale diverso da quello di tutte le altre pagine del passaporto, come se le stesse pagine fossero state inserite appositamente all'interno del documento.

Il 22enne è ritenuto responsabile del reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi in quanto il suo passaporto, ancora in corso di validità e valido per l'espatrio, è risultato contraffatto.