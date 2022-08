Serie C: anche il Consiglio di Stato boccia i ricorsi di Teramo e Campobasso

Le speranze del Teramo e del Campobasso di essere riammesse alla Serie C si spengono definitivamente. Anche il Consiglio di Stato ha bocciato i ricorsi dei due club, con la sentenza che si è svolta nella mattinata di ieri.

Dunque, la Serie C resta a 60 squadre con i calendari che saranno svelati oggi pomeriggio (ore 18:00 in diretta sui canale ufficiali Facebook e YouTube della Lega Pro) con il Pescara di mister Colombo, che giocherà nel Girone C, che conoscerà i suoi avversari. Il campionato partirà ufficialmente domenica 4 settembre.