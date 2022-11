Moscufo: incendio presso un abitazione al piano terra

Alle ore 17.00 circa di ieri pomeriggio una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara e una del distaccamento di Penne sono intervenute presso Pischiarano, una frazione del Comune di Moscufo per l'incendio di un locale rimessa al piano terra di una abitazione.

Le fiamme hanno interessato un elettrodomestico e materiale vario. Fortunatamente non risultano persone coinvolte in quanto al momento dell'incendio non vi era nessuno degli occupanti dell'immobile.

Non ci sono stati danni strutturali ma solo danni da calore e fumo.