Montesilvano: arrestato un 32enne trovato con droga ed una pistola rubata

E' stato arrestato un 32enne di Montesilvano in possesso di 80 grammi di cocaina, 328 grammi di marijuana e 12 grammi di hashish ai fini di spaccio. Oltre alle medesime sostanze la Polizia di Stato ha sequestrato una pistola rubata.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno controllato il 32enne per strada in possesso di alcune dosi di sostanze stupefacenti occultata nella propria autovettura. Successivamente la Squadra Mobile ha perquisito l'immobile del ragazzo, trovando una vera e propria postazione di spaccio con il resto dello stupefacente suddiviso in varie confezioni, materiale da confezionamento ed un bilancino di precisione.

All'interno di un cassetto della camera da letto è stata rinvenuta una una pistola Beretta cal. 7,65 con caricatore rifornito di 8 colpi, risultata provento di furto. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere, condotto a disposizione dall'autorità Giudiziaria.