Pianella calcio, mister Contini: “E’ ora di svegliarci”

Un 4-0 pesante in quel di Civitella del Tronto contro il Favale per il Pianella calcio che, dopo la vittoria della scorsa settimana, non riesce a conquistare tre preziosi punti per la classifica.

“Sono abbastanza arrabbiato, non tanto per il risultato – dichiara mister Contini – un 4-0 bugiardo in quanto abbiamo preso gli ultimi due gol nel tempo di recupero. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo senza rischiare nulla, abbiamo subìto la prima rete sul finale della prima frazione di gara per un errore individuale e al rientro nella ripresa questo ha pesato parecchio soprattutto dopo la seconda rete che ci ha tagliato completamente le gambe, siamo spariti e abbiamo accusato il colpo”.

La classifica è ancora corta, il campionato a metà classifica si presenta molto combattuto e per il Pianella si prospettano gare molto complesse a partire da domenica contro il Fontanelle, poi la Turris e poi Teramo.

“Tre partite decisive dove è necessario svegliarci, cambiare atteggiamento e giocare con più attenzione. Pretendo di più da tutti ed è il momento di far scendere in campo gli uomini e non solo i calciatori, serve assumersi delle responsabilità. Ritengo comunque che quella attuale non è una classifica che ci compete e, obiettivamente, ci mancano 4 punti che ci farebbero stare più tranquilli” conclude Contini.

Appuntamento sabato 19 alle 14,30 al Comunale Mario Di Benedetto di Pianella per il match contro il Fontanelle che sabato scorso ha sconfitto la corazzata Teramo.