FestivitÃ  natalizie: il Questore Liguori intensifica controlli sul territorio. Controllate 150 persone e 70 veicoli

A causa dell'avvicinarsi delle Feste Natalizie il Questore Luigi Liguori ha deciso di intensificare i controlli sul territorio. In un solo giorno sono state controllate ben 150 persone e70 veicoli.

Nei giorni scorsi la Squadra Mobile ha denunciato un cittadino bulgaro per il furto di un portafoglio all'interno di un supermercato di Pescara, rubato ad una signora di 73 anni mentre stava facendo la spesa. Il ragazzo, approfittando della distrazione della signora, è riuscito a sfilare il portafoglio dalla borsa, dandosi alla fuga.

Gli agenti, dopo aver ricostruito i fatti, sono riusciti ad identificare l'autore del furto, rintracciato poco dopo e artefice anche di un tentativo di furto avvenuto nello stesso pomeriggio presso un altro negozio attività non lontano dal supermercato.

Sempre nei giorni antecedenti la Squadra Mobile ha rinvenuto uno scooter rubato sotto un condominio. Gli agenti hanno approfondito al meglio gli accertamenti riuscendo ad individuare l'autore del furto, un ragazzo di 22 anni noto agli agenti. Successivamente gli Agenti hanno perquisito il domicilio del ragazzo, rinvenendo all'interno di una cantina, oltre diversi componenti dello scooter rubato, anche altri oggetti utilizzabili per altri furti. Il ragazzo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per furto aggravato.

Inoltre la Squadra Mobile, durante un posto di blocco, ha notato un uomo in modo sospetto nei pressi di Via Tavo. Dopo aver eseguito sull'uomo, 54 anni di origine campane, è stato trovato in possesso di di un coltello che deteneva senza giustificato motivo. Per questo è stato denunciato per il porto di oggetti atti ad offendere.