Il pescarese Quintino Piccirilli alla Camera di Commercio degli Emirati Arabi Uniti

Il Dott Quirino Piccirilli di Pescara è stato certificato come Representative dalla Camera di Commercio degli Emirati Arabi Uniti a Dubai per assistere le imprese abruzzesi che vogliono avviare progetti export di vendita negli Emirati Arabi Uniti.

"E' un piacere comunicarle che la Camera di Commercio negli Emirati Arabi Uniti con sede in Dubai-ha dichiarato Piccirilli-mi ha certificato Italian Representative per facilitare e gestire i rapporti tra IICUAE ed il territorio."

Titolare di ActionConsult, studio di consulenza di management specializzato in sviluppo della competitività per PMI in progetti per il mercato italiano ed export, il Dott. Quirino Piccirilli è stato direttore commerciale ed export in aziende internazionali ed ha lavorato a lungo nei mercati arabi per scambi commerciali con l'Italia. Nella sua esperienza ci sono aziende importanti e prestigiose, tra le quali figura Il Pontificio Consiglio della Cultura del Vaticano, per la gestione di grandi progetti.

La Camera di Commercio negli Emirati Arabi Uniti, con l'obiettivo di assistere le imprese italiane che vogliono espandere il loro business nel territorio emiratino, offre un vasto catalogo di servizi per:

Realizzare eventi e attività di match-making, per dare alle aziende la possibilità di incontrare controparti estere cui presentare proposte di collaborazione produttiva, tecnologica, commerciale; promuovere e valorizzare le eccellenze italiane; Fornire competenze su come operare nel Paese.

Gli Emirati Arabi Uniti sono il primo mercato di destinazione dell'export italiano in area MENA - Medio Oriente e Nord Africa, con indici di performance molto interessanti:

80/100 Export Opportunity Index; 71/100 Investment Opportunity Index.

Sono molteplici i progetti in corso in diversi settori, che possono rappresentare grandi opportunità per le imprese abruzzesi. per essere presenti e/o sviluppare vendite in area MENA-Middle East Nord Africa