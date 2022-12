A14: rivenuto sul viadotto Vibrata un cane di taglia media a causa di un investimento

Dopo varie segnalazioni inviate al Centro Operativo Autostrade della Polizia di Stato da parte di alcuni automobilisti mentre transitavano sulla A14, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Pescara Nord hanno individuato sulla carreggiata nord, in prossimità del viadotto Vibrata, hanno individuato un cane meticcio di taglia media ferito a causa di un investimento.

Gli agenti si sono immediatamente prodigati per prestare il primo soccorso al povero animale che è stato tenuto al caldo. Sul posto è intervenuta anche l’unità di pronto intervento veterinario dell’ASL per trasportare il cane ferita all’ambulatorio dove ha ricevuto le cure necessarie ed è stato accertato che è privo di microchip.

L'investitore non è stato rintracciato. In caso di ritrovamento sarebbe sanzionato per aver provocato l’investimento e non essersi adoperato per soccorrere l’animale investito. La sanzione prevede una somma dai 491 ai 1691 euro,