Via Pepe: crolla un albero. Nessun ferito

Questa mattina, in prossimità dello Stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia" in Via Pepe un albero è caduto sulla strada. Fortunatamente l'abete non ha creato danni a persone o cose dato che l'albero era transennato dai lavori ancora in corso proprio su Via Pepe.

Appunto i lavori, che durano da mesi e sono stati contestati sia dai commercianti, stanchi di questi cantieri infiniti e da Domenico Pettinari, Vice Presidente del Consiglio Regionale del Movimento 5 Stelle:



"I commercianti sono esausti: in un momento già di grande difficoltà per il tessuto economico, affrontare i giorni dello shopping natalizio tra sassi, reti e alberi caduti è davvero inaccettabile" ad affermarlo è il Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari che continua "i commercianti della zona stadio e Viale Marconi sono stati penalizzati come non mai da questa amministrazione comunale. Sono stanchi e hanno ragione. Dopo il massacro della viabilità in Viale Marconi dobbiamo constatare la lentezza dei lavori che non finiscono mai.

E' il momento che il centrodestra pescarese inizi a rispettare tutti quegli esercenti che rappresentano la base del tessuto economico cittadino. Siamo stanchi di slogan e promesse e poi vedere la nostra città come un campo di battaglia. L'incidente avvenuto oggi, per fortuna, non ha causato vittime, ma la situazione è diventata davvero insostenibile" conclude.