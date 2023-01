Detenuto ai domiciliari trovato piÃ¹ volte con eroina in casa: 57enne portato in carcere

Un uomo di 57 anni è stato portato in carcere, arrestato lo scorso 10 gennaio nella zona nord di Pescara.

L’ uomo, nonostante si trovasse ai domiciliare a seguito di condanna per reati in materia di stupefacenti, in quell'occasione è stato trovato con 17,5 grammi di eroina oltre a materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione, motivo per il quale era stato arrestato e, successivamente alla convalida da parte dell’A.G., posto di nuovo in detenzione domiciliare.

Al momento della notifica degli atti procedimentali da parte degli investigatori, l’indagato è stato nuovamente trovato in possesso di altri 4,8 grammi di eroina e di un bilancino di precisione, motivo per cui è stato denunciato. A distanza di 4 giorni, il personale della Sezione Antidroga lo ha trovato in possesso di altri 9,4 grammi di eroina e due bilancini di precisione, e, pertanto, ancora una volta è stato denunciato.

Le condotte illecite sono state segnalate al Tribunale di Sorveglianza di Pescara che ha deciso di sospendere la misura alternativa della detenzione domiciliare e ripristinare quella in carcere. Nella serata di martedì, la Squadra Mobile ha condotto in carcere il 57enne per scontare la pena residua a cui risulta già condannato.

In questa circostanza, l'uomo è stato trovato in possesso di di altri 5,2 g. di eroina ed un bilancino di precisione, oltre al materiale da confezionamento, per cui di nuovo è stato denunciato.