Scontro tra un Camion e una 600 a Montesilvano: nessun ferito

Poteva essere più grave il bilancio dell'incidente che questa mattina ha coinvolto un camion e una 600 in Via Agostinone a Montesilvano, vicino alla stazione di comando dei Carabinieri, il cui intervento non è stato necessario vista la fortunata mancanza di feriti.

Da una prima ricostruzione, il sinistro, avvenuto intorno alle ore 11 di questa mattina, sarebbe stato scaturito dalla retromarcia solitaria di un corriere che, alla guida di un camion, non si sarebbe accorto del passaggio della 600, cui sopra sedevano due donne di Montesilvano.

Ed è proprio quest'ultima ad aver avuto la peggio, con il lato passeggeri completamente distrutto, insieme al bagagliaio posteriore e i vetri dei finestrini che, a seguito dell'urto, sono scoppiati.