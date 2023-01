Maltrattamenti ad un anziano, badante arrestata e portata in carcere

La Squadra Mobile ha disposto la misura cautelare in carcere per una donna di 41 anni accusata di maltrattamenti in danno della persona nei cui confronti svolgeva l’attività di badante.

Nei giorni precedenti gli agenti avevano arrestato la donna in flagranza di reato per le presunte violenze contro l'uomo che stava accudendo. Nei suoi confronti è stato emesso prima un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e dopo la violazione dello stesso, riscontrato sempre dagli agenti della Volante, il Giudice ha disposto la custodia cautelare. La donna ora si trova ora nel carcere di Teramo.