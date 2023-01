Plusvalenze: la Corte Federale di Appello proscioglie il Pescara

La Corte Federale di Appello ha accolto in parte le richieste della Procura Federale in merito alla questione Plusvalenze. Il Pescara è stato prosciolto, con la società che non riceverà l'ammenda da 125 mila euro come richiesta e l'inibizione per i dirigenti Daniele Sebastiani (12 mesi e 20 giorni di inibizione), Gabriele Bankowski (7 mesi e 20 giorni) e Roberto Druda (8 mesi di inibizione).

Oltre il Pescara sono stati prosciolti altri 7 club (Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli e Novara) con i rispettivi dirigenti.

Mano pesantissima della Corte d'Appello per la Juventus: il club bianconero è stato penalizzato di 15 punti in classifica da scontare in questa stagione e con una serie di inibizioni per 11 dirigenti bianconeri (30 mesi a Paratici, 24 mesi ad Agnelli e Arrivabene, 16 mesi a Cherubini, 8 mesi a Nedved, Garimberti, Vellano, Venier, Hughes, Marilungo e Roncaglio).