Caso Plusvalenze: alla Pescara Calcio niente punti di penalizzazione, solo ammenda e inibizione per i dirigenti

Nella giornata di oggi si è svolta l'udienza sul caso Plusvalenze che sta interessando Juventus, Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara. Tra questi club quello maggiormente colpito è la Juventus, dove il Procuratore Chiné ha chiesto 9 punti di penalizzazione in classifica e l'inibizione dei dirigenti.

Per quanto riguarda il Pescara non sono richiesti punti di penalizzazione sul piano sportivo ma solo un'ammenda alla società di 125 mila euro e l'inibizione dei dirigenti: al Presidente Daniele Sebastiani sono stati chiesti 12 mesi e 20 giorni di inibizione, a Gabriele Bankowski 7 mesi e 20 giorni mentre per Roberto Druda solo 8 mesi di inibizione.

Le richieste della Procura Federale

JUVENTUS F.C.: TOT 9 PUNTI DI PENALIZZAZIONE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE S.S.

Fabio PARATICI: 20 MESI E 10 GG DI INIBIZIONE

Federico CHERUBINI: 10 MESI + 20 GG DI INIBIZIONE

Andrea AGNELLI: 16 MESI DI INIBIZIONE

Pavel NEDVED: 12 MESI DI INIBIZIONE

Enrico VELLANO: 12 MESI DI INIBIZIONE

Paolo GARIMBERTI: 12 MESI DI INIBIZIONE

Assia GRAZIOLI-VENIER: 12 MESI DI INIBIZIONE

Maurizio ARRIVABENE: 12 MESI DI INIBIZIONE

Caitlin Mary HUGHES: 12 MESI DI INIBIZIONE

Danila MARILUNGO: 12 MESI DI INIBIZIONE

Francesco RONCAGLIO: 12 MESI DI INIBIZIONE

U.C. SAMPDORIA: 195.000 euro di ammenda

Massimo IENCA: 8 MESI + 20GG DI INIBIZIONE

Massimo FERRERO: 12 MESI DI INIBIZIONE

Antonio ROMEI: 7 MESI DI INIBIZIONE

Paolo FIORENTINO: 8 MESI DI INIBIZIONE

Paolo REPETTO: 7 MESI DI INIBIZIONE

Adolfo PRAGA: 6 MESI + 20GG DI INIBIZIONE

Gianluca TOGNOZZI: 7 MESI DI INIBIZIONE

Giovanni INVERNIZZI: 7 MESI DI INIBIZIONE

Giuseppe PROFITI: 6 MESI + 20GG DI INIBIZIONE

Enrico CASTANINI: 6 MESI + 20GG DI INIBIZIONE

Gianluca VIDAL: 6 MESI + 20GG DI INIBIZIONE

F.C. PRO VERCELLI: 23.000 euro di ammenda

Franco SMERIERI: 9 MESI DI INIBIZIONE

Anita ANGIOLINI: 9 MESI + 20GG DI INIBIZIONE

Paolo PINCIROLI: 9 MESI DI INIBIZIONE

GENOA CFC: 320.000 euro di ammenda

Enrico PREZIOSI: 6 MESI + 10GG DI INIBIZIONE

Giovanni BLONDET: 6 MESI + 10GG DI INIBIZIONE

Alessandro ZARBANO: 10 MESI + 15GG DI INIBIZIONE

Diodato ABBAGNARA: 6 MESI + 10GG DI INIBIZIONE

PARMA CALCIO 1913: 338.000 euro di ammenda

Luca CARRA: 14 MESI + 5GG DI INIBIZIONE

Marco FERRARI: 6 MESI + 20GG DI INIBIZIONE

Pietro PIZZAROTTI: 10 MESI + 15GG DI INIBIZIONE

Giacomo MALMESI: 7 MESI + 10GG DI INIBIZIONE

Paolo PIVA: 6 MESI +10GG DI INIBIZIONE

Marco TARANTINO: 6 MESI + 20GG DI INIBIZIONE

PISA SPORTING CLUB: 90.000 euro di ammenda

Giovanni CORRADO: 7 MESI + 10GG DI INIBIZIONE

Giuseppe CORRADO: 10 MESI DI INIBIZIONE

Raffaella VISCARDI: 6 MESI + 20GG DI INIBIZIONE

Julie Michelle HARPER: 6 MESI + 10 GG DI INIBIZIONE

Alexander KNASTER: 6 MESI + 10 GG DI INIBIZIONE

Marco LIPPI: 6 MESI + 10 GG DI INIBIZIONE

Mirko PALETTI: 6 MESI DI INIBIZIONE

Giovanni POLVANI: 6 MESI DI INIBIZIONE

Stuart Grant THOMSON: 6 MESI DI INIBIZIONE

Stephen GAUCI: 6 MESI DI INIBIZIONE

EMPOLI FC: 42.000 euro di ammenda

Pietro ACCARDI: 6 MESI + 10GG DI INIBIZIONE

Francesco GHELFI: 11 MESI + 25 GG DI INIBIZIONE

Fabrizio CORSI: 11 MESI + 15GG DI INIBIZIONE

Rebecca CORSI: 7 MESI + 20GG DI INIBIZIONE

DELFINO PESCARA: 125.000 euro di ammenda

Daniele SEBASTIANI: 12 MESI+ 20GG DI INIBIZIONE

Gabriele BANKOWSKI: 7 MESI + 20GG DI INIBIZIONE

Roberto DRUDA: 8 MESI DI INIBIZIONE

NOVARA CALCIO: 8000 euro di ammenda