Montesilvano: a fuoco due autovetture in Via Delle Coccinelle

Alle ore 02.00 di questa notte una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara e una del distaccamento volontari di Montesilvano sono intervenuti in via Delle Coccinelle, a Montesilvano, per l'incendio di due autovetture.

Le squadre, giunte sul posto, hanno delimitato la zona e spento le fiamme con acqua e schiuma evitando il riscaldamento della bombola di metano di una delle vetture.

Non ci sono state persone ferite, sono in corso accertamenti per ricostruire le cause dell'incendio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.