Bandiera Blu 2023 a Pescara, Padovano: "Ancora nessuna ufficialitÃ "

Ho avuto modo di parlare con il presidente della Fee (Fondazione per l'educazione ambientale) che assegna i riconoscimenti e che mi ha assicurato che non c'è nessuna notizia ufficiale sull'assegnazione delle bandiere blu. Siamo ancora in fase di istruzione per cui le notizie circolanti in queste ore non sono in alcun modo veritiere".

"Sui social girano voci, notizie e articoli sull'assegnazione delle bandiere blu per l'anno 2023 e dunque per la prossima stagione estiva. Parliamo di notizie prive di ogni fondamento. Come si dice oggi di fake news.

Così il presidente della Sib Abruzzo e Fipe-Confcommercio Pescara Riccardo Padovano che ha inteso fare chiarezza sugli equivoci e allarmismi creatisi in queste ore.

"Siccome ci sono notizie di conferme e di esclusioni, sono qui a ribadire che le notizie uscite non corrispondono alla verità dei fatti in quanto non c'è stato ancora il pronunciamento ufficiale della Fee. Siamo in attesa invece in attesa delle assegnazioni ufficiali della Bandiera Blu 2023 che credo arriveranno intorno al 22 febbraio.

In questa fase il nostro Abruzzo ha fatto prima e sta facendo ancora oggi un ottimo lavoro sulla Bandiera Blu. Al 99% credo ci saranno riconferme e forse qualche novità positiva per cui però ad oggi non esiste alcuna ufficialità. Per il resto per correttezza aspettiamo le ufficialità, ribadendo che le notizie uscite nelle ultime ore non sono ufficiali".