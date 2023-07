E' morto il giornalista Andrea Purgatori. Nel 2019 ricevette il Premio Flaiano per il programma "Atlantide"

Il mondo del giornalismo piange la scomparsa di Andrea Purgatori, morto questa mattina all'età di 70 anni dopo una breve malattia. Nato a Roma il 1 febbraio 1953, Purgatori fu inviato del Corriere della Sera dal '76 al 2000, seguendo inchieste e reportage durante gli “anni di piombo”, il caso Moro ed il caso Ustica ma anche le numerose guerre come quelle del 1982 in Libano, la guerra in Iran e Iraq e del Golfo del 1992. Dal 1982 ha raccontato le stragi di mafia ma anche la cattura del boss mafioso Totò Riina e la scomparsa di Emanuela Orlandi, la ragazza cittadina vaticana scomparsa nel 1983 a Roma .

Nel 2019 ricevette a Pescara, presso Piazza della Rinascita, il Premio Flaiano per il programma di La7 “Atlantide” come miglior programma culturale.