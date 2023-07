Pescara Calcio: ufficiale la cessione di Lescano alla Triestina

Ora è ufficiale: Facundo Lescano è un nuovo giocatore della Triestina. L'attaccante argentino saluta Pescara dopo una sola stagione culminata con 20 reti. Attraverso un comunicato sul proprio sito, la società biancazzurra ha annunciato il trasferimento della punta.

“La Delfino Pescara 1936 comunica di aver ceduto a titolo definitivo-si legge nella nota- il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Facundo Lescano alla società Unione Sportiva Triestina Calcio 1918. La società ringrazia il calciatore per la professionalità mostrata in questo periodo in biancazzurro e augura allo stesso le migliori fortune sportive.”