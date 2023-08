Mezzo spazzatrice di Ambiente Spa si incendia durante la pulizia della strada

Nella mattinata di oggi, lunedì 8 agosto intorno alle ore 5:30 nella zona sud di Pescara in Via Figlia di Jorio angolo Via D'Annunzio un mezzo spazzatrice di Ambiente si è incendiato durante la pulizia delle strade cittadine.

Fortunatamente non sono stati rilevati feriti né danni di altro genere. In questo momento sono in corso gli accertamenti delle cause, che non sembrano avere origine dolosa. Si tratta di un mezzo con 16.000 ore di servizio e quindi potrebbe trattarsi di un danno legato all’uso intenso a cui è stato sottoposto in questo periodo