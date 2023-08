“Gelati Letterari”, cultura sotto le stelle

“Gelati Letterari” a Pescara alla terrazza del complesso balneare La Playa (Piazza le Laudi, 2); come sempre il giovedì, 10 agosto 2023 alle ore 20,30, moderato da Rosetta Clissa.

Nella serata di giovedì ci saranno: Maria Pellicciotta con “La strada della luce” insieme a Mara Motta; Maria Orlandi con Annalisa Di Tizio parleranno di “Tutte le volte che avrei voluto odiarti”; Massimo Galante dialogherà insieme a Zaira Zamaprelli; Rosetta Clissa e Manola Di Tullio racconteranno di “L’ignorante non parla”.

“Gelati Letterari è qualcosa di bellissimo – dice Massimo Galante – perché abbiamo bisogno di cultura dato siamo arretratissimi purtroppo specie nel Centro-Sud. Quindi, portare la cultura in luoghi diversi dai canonici, va bene alle persone che hanno così un’alternativa alle serate estive; poi la location della terrazza sul mare parla da sola. Un appuntamento che ritengo un capolavoro di organizzazione. Il rifugista è il mio terzo libro, un romanzo che narra la storia d’amore e d’avventura di un uomo e una donna che amano una montagna, la Maiella in quanto ambientato in Abruzzo. E’ una storia che parte da una tragedia, passa per la rinascita e una nuova vita, completamente nuova diversa; il protagonista infatti cambia vita e si trasferisce in un rifugio sulla Maiella appunto, vivrà una vita di solitudine e accoglienza degli altri fino a un finale che stravolgerà ancora una volta la sua vita. La cosa più bella me la regalano i lettori – conclude Galante –molti infatti sono venuti in Abruzzo con il libro in mano a girare i posti che cito; una dimostrazione di affetto incredibile”.

Rosetta Clissa: “L’ignorante non parla. Poesie e provocazioni è la mia seconda silloge con la prefazione di Giovanni D’Alessandro; al suo interno ho voluto rimarcare le provocazioni che solitamente attuo nelle mie poesie con l’intento di risvegliare e non bacchettare. Gelati Letterari? Ho avuto l’onore di presentarli per tre anni e sono felice di presentare il mio libro con Manola Di Tullio, e l’intero l’evento di giovedì su richieste di Antonio Fagnani e la sua associazione I Borghi della Riviera Dannunziana che ringrazio di cuore per l’occasione”.

Anche per questo ultimo appuntamento c’è “Viaggio della poesia o poesia in viaggio”, spazio curato da Manola Di Tullio durante il quale poeti e poetesse avranno la possibilità di recitare poesie di autori a loro cari trasportandoci in un viaggio poetico e immaginario; questo nuovo appuntamento vedrà la presenza di Remo Periginelli.

Ricordiamo che è in corso anche la nuova edizione del concorso di racconti e poesie inedite bandito dall’associazione culturale I Borghi della Riviera Dannunziana.

E giovedì 10 è l’ultimo giorno utile per inviare gli elaborati; è possibile partecipare con massimo 3 poesie dedicate al mare, all’estate e alla natura in generale.

L’invio degli elaborati va fatto in duplice copia: una contenente Titolo e testo, nome, cognome, mail e cellulare dell’autore; l’altra copia dovrà presentare solo il testo e il titolo dell’elaborato senza indicazioni riferite all’autore.

Il materiale può essere inviato alla Segreteria del premio di poesia Gelati Letterari presso I Borghi della Riviera Dannunziana via Chiarini, 52 65125 Pescara e via mail: borghidellarivieradannunziana@gmail.com.

Non è prevista una quota di partecipazione, il vincitore sarà proclamato il prossimo 16 settembre 2023. I testi che la giuria riterrà meritevoli, verranno pubblicati sulla rivista dell’associazione “Arethusa”.

Per info: 329 1081186.

Si ringraziano le aziende che hanno creduto nel progetto e che credono nella divulgazione della cultura offrendo prodotti che saranno estratti durante le serate: Begin, Blanco, Mokambo, Bosco, D’Amico, Corfinio; si ringrazia anche il Credito Cooperativo di Cappelle sul Tavo.

L’evento gode del patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara e rientra nel progetto “Pescara Legge” inserito all’interno delle iniziative del Cepell del Ministero della Cultura.

E’ obbligatoria la prenotazione allo 085 66929.