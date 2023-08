È intensa l'attività artistica dell'Alexian Group nel tour europeo 2023. Grande successo di critica e di pubblico in tutta Europa. Recensioni entusiastiche e interviste sulle televisioni nazionali in particolare in Spagna, in Romania, in Slovenia e in Croazia. Con l'Orchestra Europea per la Pace, fondata e di cui è direttore artistico Alexian Santino Spinelli, è stato protagonista in un concerto a Zagabria in occasione della Giornata Mondiale del Samudaripen (il genocidio dei rom e sinti durante la Seconda Guerra Mondiale).

Al concerto erano presenti le più alte cariche istituzionali e ambasciatori di diversi Paesi. Importante anche la collaborazione artistica dell'Alexian Group con l'Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini di Pesaro. Trionfale poi la performance musicale con l'Orchestra Cervantina diretta da Paco Suarez all'Auditorium Reina Sofia di Madrid dove l'artista abruzzese ha ricevuto il Premio alla Carriera per la Musica dall'Istituto di Cultura Gitana diretto da Diego Fernandez. L'artista lancianese di fama internazionale gode in Europa di un grande seguito di pubblico. L'EUROTOUR 2023 sta riscuotendo un successo dietro l'altro ovunque in Europa.

L'EUROTOUR 2023 dell'Alexian Group approderà in Abruzzo a Pescara il 12 agosto al Porto Turistico nell'ambito del prestigioso festival CONCERTI SOTTO LE STELLE di cui ha la direzione artistica il musicista Maurizio Di Fulvio noto a livello internazionale. Il concerto pescarese sarà in versione etnica con musiche coinvolgenti e trascinanti. Una tappa del tour imperdibile di Alexian nel suo amatissimo Abruzzo!!! L' EUROTOUR 2023 dell'Alexian Group arriva al Porto Turistico di Pescara

È intensa l'attività artistica dell'Alexian Group nel tour europeo 2023. Grande successo di critica e di pubblico in tutta Europa. Recensioni entusiastiche e interviste sulle televisioni nazionali in particolare in Spagna, in Romania, in Slovenia e in Croazia. Con l'Orchestra Europea per la Pace, fondata e di cui è direttore artistico Alexian Santino Spinelli, è stato protagonista in un concerto a Zagabria in occasione della Giornata Mondiale del Samudaripen (il genocidio dei rom e sinti durante la Seconda Guerra Mondiale).

Al concerto erano presenti le più alte cariche istituzionali e ambasciatori di diversi Paesi. Importante anche la collaborazione artistica dell'Alexian Group con l'Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini di Pesaro. Trionfale poi la performance musicale con l'Orchestra Cervantina diretta da Paco Suarez all'Auditorium Reina Sofia di Madrid dove l'artista abruzzese ha ricevuto il Premio alla Carriera per la Musica dall'Istituto di Cultura Gitana diretto da Diego Fernandez. L'artista lancianese di fama internazionale gode in Europa di un grande seguito di pubblico. L'EUROTOUR 2023 sta riscuotendo un successo dietro l'altro ovunque in Europa.

L'EUROTOUR 2023 dell'Alexian Group approderà in Abruzzo a Pescara il 12 agosto al Porto Turistico nell'ambito del prestigioso festival CONCERTI SOTTO LE STELLE di cui ha la direzione artistica il musicista Maurizio Di Fulvio noto a livello internazionale. Il concerto pescarese sarà in versione etnica con musiche coinvolgenti e trascinanti. Una tappa del tour imperdibile di Alexian nel suo amatissimo Abruzzo!!!