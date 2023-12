Â«Prendiamo tutto quello che lei ci ha insegnato e regaliamoloÂ»

Il sipario si è chiuso!

Si è chiuso su un’opera stupenda, unica ed irripetibile: Barbara!

Uno spettacolo di allegria, altruismo, amore per la vita, per gli amici e per tutta la gente che ha incontrato e che Lei amava conoscere.

Ma per quest’opera straordinaria, non ci saranno repliche, non sarà possibile, eppure, ne sono certo …. so che tutte le persone che hanno avuto la fortuna di vedere, emozionarsi ed apprezzare questo spettacolo, il suo ricordo se lo porteranno dentro per tutta la vita!

Ora però non vi rattristate, lei non lo avrebbe voluto! Anzi! Prendiamo tutto quello che lei ci ha insegnato e regaliamolo. Regaliamolo a quelli che questo immenso spettacolo per un motivo o per un altro, se lo sono perso!

Io, dal canto mio … che mi sono emozionato ed innamorato subito, già dal suo debutto, posso solo dire che ti amerò per sempre … bellissima opera: Unica ed Irripetibile!

Per sempre, tuo …

Vincenzo!