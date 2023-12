2 dicembre 2023 a 100 anni dalla nascita della soprano Maria Callas in tutto il mondo si ricorda di questa donna che ha vissuto una vita intensa e che ancora oggi viene ricordata.

A Pescara il Presidente del Rotary Pescara Ovest G. d'Annunzio Mimmo Marcantonio ha voluto celebrare la giornata in modo splendido con due rappresentazioni teatrali dal titolo A Cena con la Callas.

Le due manifestazioni si sono tenute presso il teatro Cordova in viale Bovio a Pescara nel pomeriggio alle 18 e alla sera alle 21 e hanno visto il teatro pieno di persone che hanno applaudito entusiaste di quanto presentato.

A presentare il progetto, insieme a Mimmo Marcantonio, la musicista Daniela Fidanza musicista sempre a pronta a portare avanti progetti con ampio spettro culturale del teatro e della musica. Daniela Fidanza, nei suoi venti anni di carriera, si è sempre dimostrata a favore di chi ha bisogno, come ha ampiamente dimostrato, collaborando al progetto Terapia dell’abbraccio partecipando e seguendo i corsi di Tangoterapia.

Le musiche sono state eseguite dall’orchestra di fisarmoniche Accord ’Ance, con i maestri musicisti Rocco Ronca, Simone Marini, Giancarlo Di Giovanni, Loris Starinieri,

Maria Callas è stata interpretata dalla soprano Rosalba Nicolini accompagnata dal tenore Dario Ricchizzi. Il duo musicale ha interpretato con maestria le opere classiche di musicisti italiani, molto applauditi dal pubblico presente al quale hanno concesso un bis del brindisi Libiamo ne’ lieti calici della Traviata di Giuseppe Verdi.

Maria Callas è stata interpretata dall’attrice Rosamaria Binni, accompagnata dalle note del pianoforte di Daniela Fidanza, ha raccontato di lei della sua travagliata storia sin dalla nascita, avversata dalla madre che comunque l’aveva instradata verso la carriera artistica di soprano.

Vita ricca di eventi di amori e di disperazione, di successi e di sconfitte. Callas una donna ammirata ed invidiata che ha combattuto, a volte nel silenzio della disperazione, per amori non corrisposti e delusioni cocenti.

Le luci del palcoscenico si spensero troppo presto per lei, anche causa di una malattia, scoperta troppo tardi, per cui perse la voce. Nacque in Grecia il 2 dicembre 1923 e morì il 17 settembre 1977 sola nella sua casa di Parigi.