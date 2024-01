Ragazzo accoltellato in via Lago di Capestrano

Un grave fatto di sangue è avvenuto questa sera in via Lago di Capestrano a Pescara. Poco dopo le 20 un ragazzo è stato accoltellato in strada. È stato colpito al torace con compromissione delle funzioni vitali ed è stato trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 in Ospedale.

I dettagli dell’accaduto e il movente sono al vaglio degli inquirenti, sul posto la Polizia Scientifica sta svolgendo i rilievi per accertare la dinamica dei fatti.

Sul posto è presente anche il vicepresidente del Consiglio Regionale Domenico Pettinari che di recente è tornato a denunciare la situazione nella zona e ha ricordato che il capodanno del 2020 fu segnato da un precedente grave fatto di sangue con l’omicidio avvenuto nel “Ferro di Cavallo”.

fonte foto: diretta facebook Domenico Pettinari