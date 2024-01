'Trimarathon degli Appennini', primi passi per l'edizione 2024

Negli ambienti in seno al comitato organizzatore del circuito interregionale Trimarathon degli Appennini che lega l’Abruzzo al Lazio, si comincia ad intensificarsi l’impegno per mettere in cantiere l’edizione 2024 con le conferme di tre granfondo: Sirente Bike Marathon Ana Aielli il 19 maggio ad Aielli, la Marathon dei Monti Lucretili il 26 maggio a Palombara Sabina e chiusura del trittico con la Marathon degli Stazzi il 2 giugno a Scanno.

La nuova campagna abbonamenti è partita con la quota di 60 euro fino al 1°febbraio come primo step per accaparrarsi l’iscrizione in maniera agevolata.

In attesa di perfezionare altri dettagli di tutto il circuito abruzzese-laziale dedicato alle gare marathon (più le granfondo e le e-bike), sussistono le migliori premesse per ampliare il successo conseguito nell’edizione scorsa.

Info utili per iscriversi https://www.sirentebikemarathon.it/iscrizioni-trimarathon/