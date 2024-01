Bengalese ritrovato morto in via Gran Sasso

Nuovo grave fatto di sangue a Pescara in questo inizio d’anno. Ancora una volta l’arma è un coltello. Questa mattina un bengalese è stato ritrovato morto in via Gran Sasso.

Scattato l’allarme a metà mattinata sul posto si sono recati i sanitari del 188, che hanno solo potuto constatarne il decesso, e la Polizia coordinati dal comandante provinciale colonnello Riccardo Barbera. Il corpo si trovava nella stradina privata di una palazzina, a pochi metri dalla trafficata via Gran Sasso, riporta l’Ansa.

Il vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari questa mattina era impegnato in una conferenza stampa in via Lago di Capestrano, la strada di Rancitelli in cui è stato ritrovato il senegalese accoltellato a Capodanno, quando è arrivata la notizia di questo nuovo accoltellamento. Per il candidato sindaco civico alle prossime comunali c’è una «escalation pericolosissima» e c’è una gravissima «emergenza attiva» tornando a chiedere maggiori controlli, l’attivazione dell’operazione “strade sicure” con il supporto dell’esercito e ribadendo che la situazione non è cambiata negli ultimi mesi e il degrado, lo spaccio e lo sfruttamento della prostituzione a Rancitelli prosegue anche dopo l’abbattimento del “Ferro di Cavallo”.



foto Ansa Abruzzo