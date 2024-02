Da più di 24 ore sul balcone: continuano gli attimi di tensione in piazza Spirito Santo

Da ieri è in bilico sul balcone di una palazzina in piazza Spirito Santo. Più precisamente, dalle 14.30 (dunque da oltre 24 ore) minaccia di lanciarsi da quel balcone, al quinto piano, su cui è salito, non si sa per quali ragioni. Si tratta di un giovane di 23 anni di Pescara che vive da solo. A fargli compagnia è il suo cane. Dopo i tentativi del personale specializzato della Questura di Pescara di dissuaderlo, questo pomeriggio sono giunti rinforzi da Roma, un'altra squadra di mediatori della polizia.

Sul posto, poi, ci sono vigili del fuoco, che hanno montato un gonfiabile e ne hanno fatto arrivare un altro, e medici, psicologi, operatori del pronto soccorso e del 118, oltre alla Municipale. La zona è chiusa al traffico e ai curiosi. C'è stato anche un sopralluogo del neo questore, Carlo Solimene. La situazione è stantia, dal giovane nessuna richiesta. "Non si riesce a sbloccarla", affermano alcuni soccorritori presenti sul posto e citati dall'Adnkronos.