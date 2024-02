Esce il video di “Cumulonembi”, il nuovo singolo di Pier

Il nuovo video di Pier “Cumulonembi”, in uscita il 4 marzo, riguarda il singolo estratto dal suo nuovo EP "solePioggia" e somiglia a una “mostra temporanea” sulla spiaggia. E' infatti è un vero e proprio record: il testo della canzone è stato scritto per 2 Km sulla sabbia grazie a 17 persone radunate grazie ad un appello fatto su Instagram. La spiaggia è quella di Montesilvano, e il tutto è stato girato grazie all’aiuto del videomaker Marzio Santoro e Alessio Felicioni (operatore drone).

Nato nel BAR44 Home Studio, la casa che Pier ha completamente trasformato in uno studio di registrazione in cui vive e produce musica, “Cumulonembi” (Stage One/The Orchard) è il singolo uscito il 17 novembre scorso, entrato poi dal 2 febbraio nell'EP "solePIOGGIA". Il brano dell’artista pescarese affronta il discorso della separazione amorosa e tutto ciò che ne consegue. Ogni luogo, ogni tramonto oppure un cibo o ancora un odore ti ricordano l’altro.

“Dove devo andare? Cosa devo fare per lasciarti andare?”, queste le domande dettate da nostalgia e voglia di ricominciare che PIER si pone in CUMULONEMBI, interrogativi a cui però non sembra trovare risposta. Tra chitarre armonizzate e un basso synth molto presente, PIER si espone in un nuovo singolo attraverso cui poter superare la rabbia di un rapporto giunto al termine.