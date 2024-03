Due fratelli morti a distanza di poco tempo, la scoperta della sorella

Un 57enne è stato trovato senza vita dalla sorella, a Pescara. La donna lo stava cercando per comunicargli la morte di un altro loro fratello e, dopo essersi recata nel suo appartamento, in una palazzina di via Aldo Moro, ha fatto la triste scoperta. Sul posto i vigili del fuoco, che si sono occupati di aprire la porta dell'abitazione per poter accedere all'interno, i sanitari del 118 e la polizia.

Secondo quanto emerso, il 57enne da alcuni giorni non rispondeva alle telefonate della sorella, che così si è preoccupata e ha deciso di andare a trovarlo di persona. La casa era chiusa a chiave dall'interno, con la vittima che presumibilmente aveva esalato l'ultimo respiro da una settimana. La salma è già stata restituita ai familiari.