Schlein a Popoli: "Continueremo a batterci contro i tagli alla sanità"

A Popoli, in un presidio sanitario nelle aree interne declassato e svilito dalla destra, manca il personale nel Pronto Soccorso, in radiologia e in chirurgia. Il diritto alla salute delle persone non può dipendere da quanto dista la loro casa da un grande centro urbano". E' quanto scrive sui social la segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha fatto tappa a Popoli per la campagna elettorale in favore di Luciano D'Amico.

“Continueremo a batterci contro i tagli alla sanità, perché non accettiamo l’idea che chi ha i soldi si cura mentre chi non ha il portafoglio gonfio rinuncia a farlo. La giunta Marsilio in Abruzzo ora fa promesse e propaganda in campagna elettorale, ma la domanda che gli facciamo è: dove siete stati finora?”, conclude la leader Dem.