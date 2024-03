"Da solo non basto", all'Aurum la mostra del Csv Abruzzo

Da venerdì 8 a lunedì 18 marzo il Csv Abruzzo Ets allestisce la mostra - a ingresso libero - Da solo non basto all’Aurum. La mattina dell’8 marzo, alle 11, è programmata nella sala Flaiano una preview per stampa e autorità a cui prenderà parte, tra gli altri, Mauro Battuello, che illustrerà gli elementi centrali dell’esposizione creata per il Meeting di Rimini del 2023 da Daniele Mencarelli e con le illustrazioni di Giacomo Bettiol. Fondamentale la collaborazione con le associazioni Kayròs, Portofranco e Piazza dei Mestieri che si occupano a vario titolo, nelle numerose sedi sparse in tutta Italia, di educazione dei giovani.

Nel pomeriggio dell’8 marzo, alle 17:30, ci sarà, sempre all’Aurum, la presentazione al pubblico nella Sala D’Annunzio. La mostra, in esposizione nella Sala Flaiano dell’Aurum, dalle 9 alle 14 e dalle 15:30 alle 19:30, rappresenta una modalità privilegiata per avvicinare gli studenti, i cittadini e più in generale tutta la comunità, alla realtà dei ragazzi, proponendo un’immersione nell’universo giovanile, facendosi eco di domande, attese, ferite, desideri che lo animano, e documentando alcuni tentativi di ascoltare e rispondere alle tensioni che lo abitano.