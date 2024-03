Alle ore 12 di oggi, domenica 24 marzo, si e' perso a Pescara un bulldog francese di 1 anno. Il suo nome è Leone, ed è stato smarrito in via Pizzoferrato, strada che congiunge via del Santuario all'istituto tecnico Tito Acerbo.

Il cane è di colore nero con una macchia bianca sul petto e una pettorina blu. Chiunque abbia notizie al riguardo è pregato di chiamare la proprietaria di Leone, Valentina, al numero di telefono 335/226363. Aiutiamolo a tornare a casa!