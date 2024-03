Presentato il film “Un mondo a parte” al The Space Cinema

"Bello ed emozionante accogliere nel multisala The Space Cinema di Montesilvano, ieri pomeriggio, Antonio Albanese e Riccardo Milani in occasione della proiezione del film "Un mondo a parte" di cui sono, rispettivamente attore protagonista e regista. In veste di sindaco ho portato loro il saluto della nostra città e fatto a entrambi i complimenti per i tanti successi e per le tante emozioni regalate al pubblico in questi anni".

Così il sindaco Ottavio De Martinis, che ha poi ringraziato il regista Milani "per il legame che da sempre lo lega alla nostra regione e per avere, con il film "La guerra degli Antò" girato sul territorio montesilvanese nel 1999, acceso i riflettori sulla nostra città come nessuno mai a livello cinematografico. In merito al film "Un mondo a parte", interamente girato sul nostro territorio regionale e meraviglioso spot per il nostro Abruzzo, invito tutti ad andare al cinema per vederlo. Credetemi, davvero bellissimo!!!".