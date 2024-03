Furgone si sfrena e va a schiantarsi contro il cancello di un'abitazione, paura a Spoltore

Paura a Spoltore nella prima mattinata di oggi, 30 marzo. Come riporta Spoltore Notizie, erano circa le 9:30 quando un furgone parcheggiato lungo via Dante, sul lato destro della strada, si è sfrenato e, in retromarcia, ha attraversato la statale andando a schiantarsi contro la recinzione di un'abitazione privata.

Il mezzo, secondo quanto accertato, era posteggiato in salita, in direzione Pescara-Spoltore. Non si conoscono i motivi per cui il veicolo si sia sfrenato, ma si ipotizza un guasto meccanico. Per fortuna, precisa Spoltore Notizie, non ci sono state gravi conseguenze ma soltanto danni al cancello della casa. Il furgone è stato poi rimosso.