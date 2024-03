Pasqua a Les Paillotes con la tradizione rinnovata

La sapienza incontra la tradizione per il menu di Pasqua a Café Les Paillotes, dove i profumi della nuova stagione sposano l’autenticità dei prodotti del territorio e della tradizione abruzzese. Atmosfera e cura dei dettagli renderanno la Pasqua un’esperienza di convivialità.

Ecco la proposta del ristorante gourmet per il pranzo pasquale: pani a lievitazione naturale; Benvenuti dello chef; come antipasti, “Il nostro vitello tonnato e “Carciofo, uovo, pecorino”; per primo, raviolo di ricotta e aneto al sugo di carne; come secondo piatto, agnello in doppia cottura, salsa di carote e riduzione alle erbe della Majella; il dolce, “Variazione di Colomba” e “Coccole finali”. Con vino selezione Café Les Paillotes a 70 euro.

Sempre per il pranzo di Pasqua, Il Granchio Royal vi aspetta con menu à la carte, a scelta tra carne, pesce, sushi e pizza. E per la Pasquetta al mare? Una doppia opzione tra area interna con menu à la carte e area esterna con menu picnic e dj set. Questo è ciò che troverete nel vostro picnic: pallotte cacio e ovo; focaccia fave e pecorino; timballo abruzzese; panino con porchetta; arrosticini (5 pz); dolce pasquale. Con acqua e vino a 30 euro.

Per info e prenotazioni, chiamare il numero 085/61809.