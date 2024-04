Sospetto via vai in un'abitazione, 23enne di Civitella Casanova arrestato per spaccio

I Carabinieri di Penne hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne di Civitella Casanova per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'Arma avevano avuto notizia di strani movimenti nei pressi di un’abitazione del paese, e le indagini hanno consentito di appurare che effettivamente il via vai di giovani ragazzi, soprattutto nelle ore serali, poteva far presumere che all’interno dell’abitazione monitorata vi fosse una fiorente attività di spaccio. I sospetti sono stati confermati dal controllo di uno degli avventori che nella notte di Pasqua, dopo essere entrato nella casa oggetto d’indagine, si allontanava velocemente a bordo della sua auto. Fermato immediatamente, è stato sottoposto a perquisizione: deteneva due pezzi di hashish, circa due grammi.

A questo punto, i militari dell’Arma hanno deciso di entrare all’interno dell’abitazione dove, nascosta in più parti, hanno rinvenuto un’ingente quantità di sostanza stupefacente: 500 grammi di hashish e 200 grammi di marijuana, pronti per essere immessi nel mercato illecito dell’area vestina. Nell’occasione il soggetto è stato trovato in possesso, provento dell’attività di spaccio, della somma in contanti di 140 euro in banconote di piccolo taglio nonché di un bilancino di precisione utilizzato per il peso del quantitativo di stupefacente da piazzare. Considerate le risultanze investigative emerse, sono scattate le manette nei confronti del giovane che, davanti all’evidenza dei fatti, ha ammesso le proprie responsabilità.

Il 23enne, assolte le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa della convalida dell’arresto prevista nei prossimi giorni. Sempre nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Civitaquana hanno segnalato alla Prefettura di Pescara un ragazzo di 25 anni di Carpineto della Nora che, la mattina di Pasqua, deteneva 8 grammi di hashish per uso personale: anche per lui è stato avviato l’iter amministrativo previsto per gli assuntori di droga.