Rapina un 15enne e gli ruba 20 euro: minore deferito dai Carabinieri

Un 16enne del posto è stato deferito dai Carabinieri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila. L'accusa nei confronti del minore è di aver rapinato un 15enne di Pescara. Nello specifico, il ragazzo avrebbe aggredito la vittima all’interno di una discoteca della nostra città, per poi impossessarsi della somma di 20 euro.

È stata una Settimana Santa impegnativa per i militari dell'Arma di Pescara, caratterizzata da una maggiore movimentazione di persone che ha comportato un’intensificazione dei servizi predisposti nell’ambito dei controlli straordinari del territorio, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere, e predisposti dal Comando Provinciale anche in relazione alla tutela della pubblica incolumità.