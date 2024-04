Furti in negozi, uffici pubblici e istituti scolastici: nei guai due uomini

Un 39enne, già noto alle forze dell'ordine, a conclusione di un'apposita attività di indagine è stato deferito dai Carabinieri di Pescara alla competente autorità giudiziaria perché ritenuto responsabile di quattro episodi di furti aggravati e danneggiamenti messi a segno nello scorso mese di dicembre in vari esercizi pubblici del centro.

Anche un 46enne, attualmente detenuto in carcere per altra causa, è stato deferito in quanto ritenuto responsabile di 14 furti, attuati nel mese di gennaio 2024, ai danni di distributori automatici installati negli uffici pubblici e negli istituti scolastici di Pescara.