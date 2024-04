Ordinanze di custodia cautelare, un uomo e una donna finiscono in carcere

Nell'ambito delle attività condotte durante la Settimana Santa, i carabinieri di Pescara hanno rintracciato e tratto in arresto due persone. Ieri, nel giorno di Pasqua, una 54enne di origini brasiliane è finita in manette perché colpita da un'ordinanza di esecuzione per pregressa condanna a causa di false attestazioni rese all’autorità. La donna è stata portata nella casa circondariale di Chieti.

Il 26 marzo, invece, un 32enne di origine marocchina residente a Pavia è stato associato presso il carcere di Pescara in quanto colpito da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dall'autorità giudiziaria pavese per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento.