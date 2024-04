Trovato con hashish e cocaina, denunciato un 36enne

I Carabinieri di Pescara hanno denunciato in stato di libertà un 36enne di Spoltore per violazione dell'art. 73 del testo unico sugli stupefacenti poiché nel giorno del Sabato Santo, a seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa 4 grammi tra hashish e cocaina suddivisi in dosi.

Nei servizi svolti dai militari dell'Arma durante la Settimana Santa sono state impiegate diverse pattuglie delle stazioni e del Nucleo Operativo e Radiomobile, effettuando numerosi posti di controllo lungo le principali arterie di collegamento e nei luoghi di aggregazione.