Paura in via Tiburtina nella mattinata di oggi, 5 aprile. Una Hyundai di colore rosso, condotta da una donna, per cause ancora da verificare è andata improvvisamente a sbattere contro due auto posteggiate lungo la strada, ribaltandosi.

Sul posto si sono recati i sanitari del 118, la polizia locale e i vigili del fuoco. La donna è stata portata in ospedale per accertamenti, mentre la carreggiata è stata temporaneamente inibita alla circolazione.

Foto di Manuel Giusti