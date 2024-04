Nuova Pescara, martedì 9 aprile di nuovo in audizione il regolamento

Si avvicina la scadenza del 2027, quando le municipalità di Montesilvano, Pescara e Spoltore si fonderanno in un unico soggetto amministrativo. Pertanto è stata convocata la 5^ Commissione di Lavoro “Nuova Pescara”, martedì 9 aprile alle ore 15,30 in prima convocazione e alle ore 16 in seconda convocazione, presso la Sala Commissioni “Vittoria Colonna” al primo piano del Comune di Pescara, per l’esame del seguente ordine del giorno:

Audizione dell’ Avv. Claudio Croce , Presidente della 1^ Commissione Statuto, Regolamenti, Nuova Pescara

, Presidente della 1^ Commissione Statuto, Regolamenti, Nuova Pescara Varie ed eventuali

Ieri il consigliere comunale di Montesilvano con delega alla sicurezza e alla legalità, Marco Forconi, era tornato sull'argomento esprimendo la sua contrarietà e dichiarando che "non si può cancellare una città di quasi 60mila abitanti".