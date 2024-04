Forconi difende Montesilvano: "Non si puÃ² cancellare una cittÃ  di quasi 60mila abitanti"

Marco Forconi torna a manifestare la propria contrarietà alla Grande Pescara, e lo fa con un eloquente post pubblicato sui suoi canali social: "C'è chi pensa di poter cancellare una città di quasi 60.000 abitanti dalle carte geografiche. Poi c'è chi la difende", scrive il consigliere comunale di Montesilvano con delega alla sicurezza e alla legalità.

Poi, rispondendo a un utente, spiega che il referendum che ha dato il via libera all'unione tra Pescara, Spoltore e Montesilvano "non è certo colpa di chi si è sempre palesato contrario a tale fusione. Evidentemente ci sono dei problemi molto più grandi da affrontare e risolvere, a dispetto di chi fa mera propaganda elettorale a favore dell'annessione".

Perché è proprio qui uno dei punti cruciali: secondo coloro che non sono favorevoli alla Grande Pescara, il nuovo maxi Comune deriverebbe da una semplice annessione di Montesilvano e Spoltore al territorio di Pescara anziché da una fusione vera e propria. Poi Forconi conclude: "Non sono i lavori sulla nazionale a contrastare o ammorbidire un processo. Chissà perché nessuno accenna al PRG integrato, semmai...". Insomma, i problemi (e le polemiche) sembrano proprio non avere fine, a circa tre anni dalla nascita di questa nuova realtà.