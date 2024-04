Via Scarfoglio si rifà il look: scarificazione e asfaltatura del manto stradale

“I tanti lavori di riqualificazione delle strade di Pescara interessano tutte le zone della città. Da ieri siamo in via Scarfoglio, nella zona della pineta, per scarificare e asfaltare il manto stradale dissestato dalle radici dei pini presenti. Un intervento che i cittadini aspettavano da troppi anni, un'altra promessa mantenuta. Stiamo arrivando dovunque, con pazienza, impegno e lavoro quotidiano rendiamo Pescara sempre più bella”.

È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Pescara Carlo Masci, esprimendo soddisfazione a proposito degli interventi di restyling iniziati il 3 aprile lungo via Scarfoglio.